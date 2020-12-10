"Такий результат звичайно нас влаштовує, але потрібно розуміти, що можна було краще зіграти.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Незвична схема? Нам не важко було перебудуватис, гравцям все доступно пояснили на теорії до поєдинку. Кожен на полі розумів, яку позицію повинен займати.

На останніх хвилинах могли вибігати на порожні ворота? У нас були і інші моменти, але, на жаль, ми не змогли ними скористатись. Потрібно розуміти, що з такими командами як Реал та Інтер багато можливостей не буде", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф ЛЧ, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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