УЕФА назначил Славко Винчича главным арбитром поединка Интер – Шахтер, сообщает официальный сайт организации. Лайнсменами будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Раде Обренович. А вот за VAR будет отвечать поляк Павел Гиль, которому будет помагать словенец Юре Прапротник (ассистент арбитра VAR).

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Добавим, что Винчич сравнительно часто судит матчи украинских команд – по два раза он работал на поединках Динамо и Шахтера. Единственная игра, которую наши команды не проиграли, состоялась год назад, когда Шахтер на выезде сыграл вничью против Манчестер Сити (1:1) в рамках группового раунда ЛЧ.

Однако, самый известный факт о словенском рефери оказался скандальным. Прошлой весной Винчич оказался за решеткой – его арестовали на вечеринке с кокаином, оружием и проститутками. Заметим, что уголовное дело против арбитра не возбудили – его зафиксировали в статусе свидетеля, поэтому пребывание под арестом оказалось коротким.

Напомним, после 5-ти туров группового этапа Шахтер расположился на 2-й строчке группы В с 7-ю очками, Интер – 4-й (5 баллов). Поединок между этими соперниками состоится в Милане 9 декабря, начало в 22:00.

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