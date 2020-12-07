УЄФА призначив Славко Вінчіча головним арбітром поєдинку Інтер – Шахтар, повідомляє офіційний сайт організації. Лайнсменами будуть Томаж Кланчнік та Андраж Ковачіч. Четвертий рефері – Раде Обреновіч. А от за VAR відповідатиме поляк Павел Гіль, якому допомагатиме словенець Юре Прапротнік (асистент арбітра VAR).

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Додамо, що Вінчіч порівняно часто судить матчі українських команд – по два рази він працював на поєдинках Динамо і Шахтаря. Єдина гра, яку наші команди не програли, відбулася рік тому, коли Шахтар на виїзді зіграв унічию проти Ман Сіті (1:1) в рамках групового раунду ЛЧ.

Однак, найвідоміший факт про словенського рефері виявився скандальним. Минулої весни Вінчіч опинився за гратами – його заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями. Зауважимо, що кримінальної справи проти арбітра не порушили, його зафіксували у статусі свідка, відтак перебування під арештом виявилося коротким.

Нагадаємо, після 5-ти турів групового етапу Шахтар розташувався на 2-й сходинці групи В з 7-ма очками, Інтер – 4-й (5 балів). Поєдинок між цими суперниками відбудеться у Мілані 9 грудня, початок о 22:00.

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