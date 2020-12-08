"Завтра мы планируем набрать три очка и не повторить ошибки первого матча. Жаль, что турнирная ситуация не полностью зависит от нас, но должны сделать все возможное.

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Не нужно сравнивать прошлогодний Интер и этот. С Конте изменился подход к работе и моё личное отношение. Я уверен, что мы будем расти. У нас есть правильный менталитет, чтобы побеждать и добиваться положительного результата.

Завтра очень важная и тяжелая игра. Мы должны преодолеть наши проблемы, сыграть на 110%, не терять концентрацию. Ведь в предыдущих матчах Шахтер каждый раз нам создавал проблемы, как только мы теряли концентрацию", – сказал Д'Амброзио.

Напомним, Интер будет принимать Шахтер в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на миланском Сан-Сиро состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. В квартете В все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф самого престижного клубного турнира.

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