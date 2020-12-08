Інтер – Шахтар: Д'Амброзіо пояснив, чого необхідно уникнути в матчі з "гірниками"
Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо поспілкувався з пресою напередодні матчу 6-го туру ЛЧ проти Шахтаря.
"Завтра ми плануємо набрати три очки та не повторити помилки першого матчу. Шкода, що турнірна ситуація не повністю залежить від нас, але мусимо зробити все можливе.
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Не потрібно порівнювати торішній Інтер і цей. З Конте змінився підхід до роботи та моє особисте ставлення. Я впевнений, що ми будемо рости. У нас є правильний менталітет, щоб перемагати та здобувати позитивний результат.
Завтра дуже важлива та важка гра. Ми повинні подолати наші проблеми, зіграти на 110%, не втрачати концентрацію. Адже в попередніх матчах Шахтар щоразу нам створював проблеми, як тільки ми втрачали концентрацію", – сказав Д'Амброзіо.
Нагадаємо, Інтер прийматиме Шахтар в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на міланському Сан-Сіро відбудеться 9 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. У квартеті В усі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру.
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