"Завтра ми плануємо набрати три очки та не повторити помилки першого матчу. Шкода, що турнірна ситуація не повністю залежить від нас, але мусимо зробити все можливе.

Додо – про вирішальний матч Шахтаря в ЛЧ: Для Інтера це гра за життя чи смерть

Не потрібно порівнювати торішній Інтер і цей. З Конте змінився підхід до роботи та моє особисте ставлення. Я впевнений, що ми будемо рости. У нас є правильний менталітет, щоб перемагати та здобувати позитивний результат.

Завтра дуже важлива та важка гра. Ми повинні подолати наші проблеми, зіграти на 110%, не втрачати концентрацію. Адже в попередніх матчах Шахтар щоразу нам створював проблеми, як тільки ми втрачали концентрацію", – сказав Д'Амброзіо.

Нагадаємо, Інтер прийматиме Шахтар в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на міланському Сан-Сіро відбудеться 9 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. У квартеті В усі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру.

Шахтар двічі шокував Реал, але ризикує залишитися без єврокубків – всі розклади для "гірників" перед останнім туром ЛЧ