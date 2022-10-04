"Мы хотим доминировать, владеть мячом и играть на половине поля соперника. Это история Барселоны, и я не изменю ей. Я буду адаптироваться с 3 центрбеками и другой полузащитой, но не потому, что так играют соперники. Теперь мы много анализируем наших соперников, однако наш менталитет всегда состоит в том, чтобы быть главным героем игры.

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Форма команд не имеет значения. Мы сыграли многие матчи, в которых не были фаворитами, но выиграли. Интер использует не такую ​​схему, как другие команды, с которыми мы пересекались. Игра Индзаги очень динамична с двумя нападающими, что редко встретишь в Испании. У меня в голове уже есть команда, которую нужно отправить на поле. У меня есть четкие представления, что нужно делать, несмотря на силу соперника. Мы оба проиграли Баварии, двойная встреча между нами будет иметь решающее значение. Мы не можем ошибаться.

Месть за полуфинал ЛЧ 2009/10? Сейчас совсем другой момент. Тогда нам пришлось добираться на матч автобусом из-за извержения вулкана. Это было непросто. Мы пошли вперед, но у них была отличная команда, которую тренировал Моуринью. Проиграв в Милане (1:3), мы не смогли отыграться дома (1:0). Было много споров, это печальные воспоминания для нас", – приводит слова Хави Football Italia.

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