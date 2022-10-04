"Ми хочемо домінувати, володіти м'ячем та грати на половині поля суперника. Це історія Барселони, і я не зраджу її. Я адаптуватимуся з 3 центрбеками та іншим півзахистом, але не тому, що так грають суперники. Тепер ми багато аналізуємо наших суперників, проте наш менталітет завжди полягає у тому, щоб бути головним героєм гри.

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Форма команд не має значення. Ми зіграли багато матчів, у яких ми не були фаворитами, але виграли. Інтер використовує не таку схему, як інші команди, з якими ми перетиналися. Гра Індзагі дуже динамічна з двома нападниками, що рідко зустрінеш в Іспанії. У мене в голові вже є команда, яку потрібно відправити на поле. Я маю чіткі уявлення, що потрібно робити, попри силу суперника. Ми обидва програли Баварії, подвійна зустріч між нами матиме вирішальне значення. Ми не можемо помилятися.

Помста за півфінал ЛЧ 2009/10? Зараз зовсім інший момент. Тоді нам довелося діставатися на матч автобусом через виверження вулкана. Це було непросто. Ми пішли вперед, але вони мали чудову команду, яку тренував Моурінью. Програвши в Мілані (1:3), ми не змогли відігратись вдома (1:0). Було багато суперечок, це сумні спогади для нас", – наводить слова Хаві Football Italia.

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