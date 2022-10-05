Барселона могла избежать поражения от Интера (0:1) в рамках 3-го тура ЛЧ, если бы не ошибки рефери.

В конце отчетной игры каталонцы претендовали на пенальти. Защитник "нерадзурри" Дензел Дюмфрис действительно сыграл рукой в ​​собственной штрафной, но Славко Винчич так и не указал на 11-метровую отметку.

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Эпизод справедливо возмутил игроков Барселоны, которые не успокоились и после финального свистка. В конце концов они получили объяснение, что пенальти не назначили, потому что ассистенты VAR подумали, что рукой сыграл Ансу Фати, а не Дюмфрис, сообщает Гильем Балаге.

Следовательно, Барселона потерпела второе поражение подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После половины группового этапа в активе каталонцев всего три набранных очка и третье место в квартете С.

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