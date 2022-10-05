Судьбу игры решил единственный гол, забитый перед свистком на перерыв. Его автором стал Хакан Чалханоглу. Полузащитник "нерадзурри" из-за пределов штрафной положил мяч в нижний угол ворот тер Штегена.

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Барса забила свой гол во втором тайме (отличился Педри), но взятие ворот было отменено из-за касания мяча к руке Ансу Фати. Уже в компенсированное время каталонцы могли получить право на пенальти (Дюмфрис явно задел мяч рукой в ​​собственной штрафной), однако рефери не нашел оснований для назначения 11-метрового.

1:0 – счет, опустивший Барселону на третье место группы С. У подопечных Хави 3 балла после первого круга группового турнира. Интер набрал 6 и поднялся на второе место, а лидирует Бавария, которая идет без потерь, имея 9 пунктов в трех турах. Виктория Пльзень подтверждает статус аутсайдера квартета, не набрав ни одного очка.