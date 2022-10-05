Барселона могла уникнути поразки від Інтера (0:1) в рамках 3-го туру ЛЧ, якби не помилки рефері.

Наприкінці звітної гри каталонці претендували на пенальті. Захисник "нерадзуррі" Дензел Дюмфріс справді зіграв рукою у власному штрафному, але Славко Вінчіч так і не вказав на 11-метрову позначку.

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Епізод справедливо обурив гравців Барселони, які не заспокоїлися і після фінального свистка. Зрештою, вони отримали пояснення, що пенальті не призначили, бо асистенти VAR подумали, що рукою зіграв Ансу Фаті, а не Дюмфріс, повідомляє Гільєм Балаге.

Відтак, Барселона зазнала другої поразки поспіль у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Після половини групового етапу в активі каталонців лише три набраних очки і третє місце у квартеті С.

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