Интер – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
Интер в рамках 1/8 финала ЛЧ 2023/24 принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Интером и мадридским Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Поединок прокомментирует Глеб Скрипниченко.
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Стартовые составы
Интер:
Атлетико:
Интер – Атлетико: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
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