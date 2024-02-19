“Будет очень приятно завтра снова увидеть Диего Симеоне в качестве соперника. Он был фантастическим партнером по команде в Лацио, и я всегда знал, что из него получится великолепный тренер. Мы постоянно оставались на связи.

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Атлетико – великолепная команда. Они уже несколько лет играют на высоком уровне. Завтра нам понадобится настоящий Интер, чтобы составить им конкуренцию. Предсказать, как они сыграют, трудно, ведь они очень изменились. Но они имеют замечательный менталитет и играют в хороший футбол", – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Интер – Атлетико состоится 20 февраля, стартовый свисток в 22:00. Индзаги и Симеоне были партнерами в Лацио, который выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии в 2000 году.

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