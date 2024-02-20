Інтер – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
21:07 - Читать на русском
Інтер в рамках 1/8 фіналу ЛЧ 2023/24 приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
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Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Інтером і мадридським Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляцію доступна на MEGOGO. Поєдинок прокоментує Гліб Скрипниченко.
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Стартові склади
Інтер:
Атлетіко:
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