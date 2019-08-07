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InStat назвал лучших и худших игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге

12:40 279 Читати українською
InStat назвал лучших и худших игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге
Динамо – Брюгге, квалификация Лиги чемпионов, 6 августа

Известный аналитический ресурс оценил действия киевлян в игре против вице-чемпионов Бельгии.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Лучшим игроком Динамо по версии InStat стал вратарь Денис Бойко.

Караваев извинился перед партнерами и фанатами Динамо за пенальти в игре против Брюгге

Голкипер набрал 313 баллов по индексу результативных действий. Он пропустил один гол с пенальти, однако отбил три удара в створ ворот от Брюгге. Второе место – у Сергея Сидорчука (280 баллов), третье – у Никиты Бурды (272 балла). Также портал назвал и худших игроков украинского гранда – Артем Беседин и Александр Караваев, у которых соответственно 209 и 208 баллов.

Напомним, Динамо потерпело поражение со счетом 0:1, ответный матч в Киеве состоится 13 августа.

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Динамо Киев Динамо Киев Брюгге - Динамо Киев Лига чемпионов Денис Бойко Денис Бойко Александр Караваев Александр Караваев Артем Беседин Артем Беседин
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