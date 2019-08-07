InStat назвал лучших и худших игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге

Известный аналитический ресурс оценил действия киевлян в игре против вице-чемпионов Бельгии.

Лучшим игроком Динамо по версии InStat стал вратарь Денис Бойко.

Караваев извинился перед партнерами и фанатами Динамо за пенальти в игре против Брюгге

Голкипер набрал 313 баллов по индексу результативных действий. Он пропустил один гол с пенальти, однако отбил три удара в створ ворот от Брюгге. Второе место – у Сергея Сидорчука (280 баллов), третье – у Никиты Бурды (272 балла). Также портал назвал и худших игроков украинского гранда – Артем Беседин и Александр Караваев, у которых соответственно 209 и 208 баллов.

Напомним, Динамо потерпело поражение со счетом 0:1, ответный матч в Киеве состоится 13 августа.

Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ