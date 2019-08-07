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InStat назвав найкращих і найгірших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге

12:40 1592 Читать на русском
InStat назвав найкращих і найгірших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге
Динамо – Брюгге, кваліфікація Ліги чемпіонів, 6 серпня

Відомий аналітичний ресурс оцінив дії киян у грі проти віце-чемпіонів Бельгії.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Найкращим гравцем Динамо за версією InStat став воротар Денис Бойко.

Караваєв вибачився перед партнерами і фанатами Динамо за пенальті у грі проти Брюгге

Голкіпер набрав 313 балів за індексом результативних дій. Він пропустив один гол з пенальті, проте відбив три удари в площину воріт від Брюгге. Друге місце – у Сергія Сидорчука (280 балів), третє – у Микити Бурди (272 бали). Також портал назвав і найгірших гравців українського гранда – Артем Бєсєдін та Олександр Караваєв, у яких відповідно 209 і 208 балів.

Нагадаємо, Динамо зазнало поразки з рахунком 0:1, матч-відповідь у Києві відбудеться 13 серпня.

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Брюгге - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Денис Бойко Денис Бойко Олександр Караваєв Олександр Караваєв Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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