Караваев извинился перед партнерами и фанатами Динамо за пенальти в игре против Брюгге

Игрок вице-чемпионов Украины прокомментировал эпизод с нарушением правил, который привел к единственному пропущенному голу.

"Пенальти? Вроде выбрал правильную позицию, хотел сыграть в мяч и сильно не касался оппонента, он сам ударился в меня. Конечно, вся вина лежит на мне. Извинился и перед командой, и перед болельщиками. Не было бы этого пенальти... У нас же были моменты.

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Теперь надо забивать дома. Это будет давить психологически, но я уверен, что у нас на стадионе будет много болельщиков, которые будут гнать нас вперед, и мы обязательно забьем.

Цыганков? Парень пропустил все сборы, не набрал кондиции, а результат нужно давать в каждой игре. У него очень много желания, и мы все его поддерживаем. Понимаем, что он делал для команды и хочет делать дальше. Только благодаря матчам он наберет форму", – цитирует Караваева Динамомания.

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