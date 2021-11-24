"После первого тайма, в котором мы много создали, играли со счетом 0:0. Из-за этого возникло небольшое напряжение, а с первым голом Джеко наступил покой. Пройти эту группу, как я сказал во время презентации, является большим подвигом.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Три победы подряд, мы должны продолжать в этом же темпе. Дорога длинная, мы хотели этой победы любой ценой. Мы демонстрируем отличный футбол, ребята меня слушают. Мы потеряли немного очков, но мы должны вернуть их. Команда тренируется как можно лучше. Я же стараюсь спокойно делать любой выбор", – цитирует Индзаги fcinter1908.it .

Отметим, Интер победой над Шахтером обеспечил себе евровесну, дончане остались с ничем, ведь Шериф стал недосягаемым для них перед последним туром.