"Після першого тайму, в якому ми багато створили, грали з рахунком 0:0. Через це виникла невелика напруга, а з першим голом Джеко настав спокій. Пройти цю групу, як я сказав під час презентації, є великим подвигом.

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Три перемоги поспіль, ми повині продовжувати в цьому ж темпі. Дорога довга, ми хотіли цієї перемоги будь-якою ціною. Інтер демонструє чудовий футбол, хлопці мене слухають. Ми втратили трохи очок, але повинні їх повернути. Команда тренується якнайкраще. Я ж намагаюсь спокійно робити будь-який вибір", – цитує Індзагі fcinter1908.it.

Зауважимо, Інтер перемогою над Шахтарем забезпечив собі євровесну, донеччани ж залишилися з нічим, адже Шериф став недосяжним для них перед останнім туром.

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