"Мы провели хорошую игру против физически сильного и техничного соперника. Мы сожалеем о первом тайме, потому что у нас было несколько моментов, когда мы могли выйти вперед.

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Во втором тайме Порту провел опасную контратаку. В первом тайме мы должны были быть быстрее в передаче мяча. Мы должны были действовать лучше и быстрее. Но наши соперники яростно прессинговали нас. Мы должны были увеличить темп при передаче мяча", – цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, Интеру удалось вырвать победу над Порту на последних минутах – героем встречи стал Ромелу Лукаку. Ответный матч между командами состоится 14 марта. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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