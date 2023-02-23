"Ми провели чудову гру проти фізично сильного і технічного суперника. Ми шкодуємо про перший тайм, тому що у нас було декілька моментів, коли ми могли вийти вперед.

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У другому таймі Порту провів небезпечну контратаку. У першому таймі ми повинні були бути швидшими в передачі м'яча. Ми повинні були діяти краще і швидше. Але наші суперники люто пресингували нас. Ми повинні були збільшити темп під час передачі м'яча", – цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інтеру вдалось вирвати перемогу над Порту на останніх хвилинах – героєм зустрічі став Ромелу Лукаку. Матч-відповідь між командами відбудеться 14 березня. Початок зустріч о 22:00 за Києвом.

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