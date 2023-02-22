Интер и Порту сыграли первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Счет и обзор поединка – на Футбол 24.

Интер считался однозначным фаворитом пары и особенно домашнего матча, но у Порту были "свежие" скальпы двух других итальянских грандов. В предыдущие четыре сезона ЛЧ "драконы" выбивали Рому и Ювентус как раз на стадии 1/8 финала.

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Соперники подошли к матчу без серьезных потерь и выставили оптимальные составы. У Интера главным вопросом был напарник для Лаутаро – Симоне Индзаги предпочел Джеко вместо Лукаку. Порту сделал ставку на скорость – тройка Галену-Отавио-Пепе Акино должна была помогать главному бомбардиру Тареми.

После хаоса первых минут инициативу захватили хозяева. Главным оружием Интера стали волшебные ноги Димарко и Чалханоглу. Первый кроссом нашел голову Лаутаро (над воротами), а второй хитро крутил в девятку (Кошта среагировал). Порту встречал миланцев на своей половине и полтайма даже не думал об атаке. На 27-й минуте подопечные Консейсау нанесли первый удар – Груич дальним выстрелом в небеса мог заработать очки только в регби.

Португальцы набрались смелости и создали гораздо лучший момент. Тареми открылся под отличную передачу Отавио, пяткой откатив Груичу, и серб мощно пробил низом. Онана коленом едва парировал, а Галену с неудобной высоты не смог добить в створ ворот. Почти сразу "драконы" запрессинговали Бастони, но судья Срджан Йованович таки зафиксировал нарушение против защитника Интера.

Камеры поймали, как Онана что-то бешено кричит в сторону Джеко. Чалханоглу вынужден был подбежать к киперу, чтобы закрыть ему рот ладонью. Такие разборки на поле вряд ли радуют фанатов Интера, ведь совсем недавно вспыхивал похожий инцидент между Бареллой и Лукаку.

Dopo Lukaku che dà del figlio di putt4na a Barella, oggi Onana che sclera contro Dzeko.

Menomale che lo spogliatoio spaccato era quello del Milan #InterPortopic.twitter.com/gYTkCEqXUS — Richi - Smoking Bianco ️ (@musagete10) February 22, 2023

Последние 10 минут тайма получились действительно жаркими. Дармиан упал в штрафной, но Йованович не придал значения касанию шипов Галену к ноге латераля Интера. "Нерадзурри" во время лежания партнера выбивали мяч за пределы поля, но Порту даже не думал возвращать круглого. Зайду без свистка рефери быстро вбросил на Отавио, и тот радостно бежал на рандеву из Онана. Бастони откровенно схватил за майку хавбека Порту и начал орать ему в лицо все, что думает.

Центрбек Интера должен был получать желтую, а то и красную, однако Йованович принял сторону фейр-плей. Бастони никак не наказали, а "горчичник" показали Отавио за наглость и Димарко за длинный язык.

Заключительный момент тайма создал таки Интер. На последних секундах компенсированного времени Бастон замыкал подачу в ближний угол, но Кошта продемонстрировал фантастическую реакцию.

Перерыва будто и не было. Барелла в падении пробил мимо ворот, а на другой половине Онана кончиками пальцев отразил удар Пепе Акино. Через несколько минут камерунец выдал еще большее шоу. Порту трижды расстреливал ворота хозяев с убийственных позиций – один блок защитников и два суперсейва Андре. Индзаги решил немедленно вмешиваться, выпустив Госенса/Лукаку вместо Димарко/Джеко. Бельгиец помог команде отодвинуть игру от своих ворот. Ромелу начал выигрывать силовую борьбу и создал моменты для партнеров – Барелла пробил слишком высоко, а Лаутаро не успел замкнуть острый прострел напарника.

Проблем Порту добавил Отавио, который весь матч играл с огнем. На 78-й минуте лидер "драконов" в совершенно ненужной ситуации наступил на ногу Чалханоглу и увидел перед собой вторую желтую. Слабое выступление, два дурацких предупреждения, пропуск домашней встречи – Сержиу Консейсау за такое по голове не погладит.

Кто долго не подводил гостей, так это Пепе де Лима и Иван Маркано. Паре центрбеков Порту на двоих 74 года, и они до сих пор держат очень солидный уровень. Ветераны сохраняли ничью до 86-й минуты, но фактор Лукаку сказался. Барелла идеальным кроссом нашел голову бельгийца – тот попал в штангу и сам добил ногой. Почти сразу Ром должен был делать дубль, если бы не надежная игра Кошты.

Порту с горем пополам удалось не пропустить во второй раз и сохранить шансы на ответный матч. Встреча на Драгау состоится 13 марта.

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