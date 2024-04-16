"Я спокоен, ничто не помешает мне хорошо выспаться перед завтрашней игрой. Не смогу уснуть сегодня вечером только если съем слишком много еды на ужин. Я уверен в своей команде, мы сейчас выглядим очень хорошо. Гвардиола сказал, что в первом матче я его удивил? Что ж, Пеп может быть спокоен: завтра я не стану творить чудеса. Мы очень хорошо знаем друг друга.

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Снижение результативности Беллингема? Я прошу всех работать на команду, а это означает приверженность и отношение. В первой части сезона он забил много мячей, чего никто от него не ожидал. Но в целом я прошу парней работать на команду – его, Винисиуса, Родриго... Мы пропустили меньше всего мячей в Ла Лиге, это говорит о том, что команда действует сплочённо и при необходимости в обороне отрабатывают даже игроки атаки.

Прошлогоднее поражение от Сити со счётом 0:4? Нужно думать только о завтрашнем матче. Выходить на поле и быть уверенными в себе. Первый матч получился равным, впереди ещё 90 минут, в течение которых случиться может всё что угодно. Мы полны уверенности в том, что сможем пройти в следующий раунд", – цитирует Анчелотти AS.

Матч Манчестер Сити – Реал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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