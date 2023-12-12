"Я не читал прессу после поражения от Жироны, и это нормально. В конце концов, после домашнего поражения критика – это нормально. Игроки злятся, потому что в этой игре мы доминировали. Она была очень похожа на игру в Мадриде. Мы многое сделали, чтобы победить, но допускали ошибки как в атаке, так и в обороне.

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Сейчас мы находимся на стадии строительства, но это не означает, что нам не следует побеждать. Мы работаем в этом направлении. Команда должна быть более стабильной. Когда я говорю, что мы находимся в стадии строительства, я не имею в виду, что для этого нужно время. Я имею в виду игру команды. Мы на полпути к созданию великой Барсы. Нужно продолжать верить в проект.

Состав на матч с Антверпеном? Завтра я приму решение. Но, думаю, поскольку мы уже вышли из группы, пришло время дать возможность проявить себя молодёжи. Это нормально, что завтра в составе произойдут изменения. Идея состоит в передышке для тех игроков, которые много играют: Араухо, Гюндоган, Левандовски", – цитирует Marca Хави.

Матч Антверпен – Барселона состоится в среду, 13 декабря. Начало встречи – в 22:00.

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