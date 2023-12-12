"Я не читав пресу після поразки від Жирони, і це нормально. Зрештою, після домашньої поразки критика – це нормально. Гравці зляться, тому що в цій грі ми домінували. Вона була дуже схожа на гру в Мадриді. Ми багато зробили, щоб перемогти, але припускалися помилок як в атаці, так і в обороні.

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Зараз ми перебуваємо на стадії будівництва, але це не означає, що нам не слід перемагати. Ми працюємо в цьому напрямку. Команда має бути більш стабільною. Коли я кажу, що ми перебуваємо в стадії будівництва, я не маю на увазі, що для цього потрібен час. Я маю на увазі гру команди. Ми на півдорозі до створення великої Барси. Потрібно продовжувати вірити в проєкт.

Склад на матч з Антверпеном? Завтра я ухвалю рішення. Але, думаю, оскільки ми вже вийшли з групи, настав час дати можливість проявити себе молоді. Це нормально, що завтра у складі відбудуться зміни. Ідея полягає в перепочинку для тих гравців, які багато грають: Араухо, Гюндоган, Лєвандовскі", – цитує Marca Хаві.

Матч Антверпен – Барселона відбудеться в середу, 13 грудня. Початок зустрічі – о 22:00.

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