Игроки Динамо отправились на экскурсию Барселоной, пока ожидают результаты тестов на коронавирус, сообщает журналист Алекс Пинтанел в своем твиттере.

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Отмечается, что представители Динамо не будет покидать автобус на протяжении всей поездки для безопасности. Если все тесты на COVID-19 окажутся отрицательными, то предматчевые мероприятия киевлян пройдут по плану – вечером будет проведена предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и тренировки киевлян на Камп Ноу.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00. Впрочем, поединок Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва. В первых двух турах каталонцы набрали максимальное количество очков, а киевляне проиграли Ювентусу и расписали ничью с Ференцварошем.

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