"У Динамо є проблеми з коронавірусом. Вони сьогодні робили тести, треба почекати результатів до вечора. Я не знаю правил УЄФА, не знаю всіх деталей. Головне – підготуватися як слід до матчу. Сподіваємося, він відбудеться.

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Ми живемо в таких обставинах, коли коронавірус на нас впливає щодня. Потрібно берегтися, треба дотримуватися правил. У Динамо багато втрат. Безумовно, це вплине на якість гри, але не сильно. Ми бачили, як Шахтар з втратами приїхав у Мадрид і переміг. Ми дуже поважаємо суперника.

Наші цілі незмінні: гарно грати, створювати моменти, забивати голи, перемагати. У Лізі чемпіонів у Барселони все добре – 6 очок за 2 тури. Постараємося продовжити в тому ж дусі.

Я розумію і приймаю критику. Водночас я отримую повідомлення, що люди задоволені. Звичайно, результати в останніх турах Ла Ліги залишають бажати кращого, але все не так погано. Барселона багато створює, просто треба забивати. Мусимо покращити реалізацію та результати. У нас є для цього ресурси. Команда знає, що слід вдосконалити. Працюємо не покладаючи рук.

"Моє майбутнє в Барселоні – це не найголовніше. Треба жити сьогоднішнім днем, просто перемагати в кожному матчі. Нам потрібен спокій і час. Команда змінюється. Ненайкращі результати в Ла Лізі, але ж граємо ми добре. Я не впливаю на рішення керівництва. Можу лише сказати, що мені дуже добре з командою, комфортно", – відповів Куман на питання "Футбол 24".

Я завжди казав, що нам бракує якісного центрфорварда. У клубі знають мою позицію. Все залежить від Барселони, від фінансів. Я не хочу форсувати ситуацію. Коли я приходив у клуб, то знав всі обставини та погодився на них. Ми змінюємо імідж, ставимо на молодих. У нас якісні молоді виконавці, я мушу їх захищати. Педрі чудово зіграв проти Реала і Ювентуса, але він не може виходити в кожному матчі.

Мессі – найкращий гравець у світі. Я на тренуваннях бачу, як він трудиться. Мені не складно з ним працювати, обговорювати щось, як з капітаном. Коментарі Кіке Сетьєна? Я не Сетьєн і бачу ситуацію по-іншому. Чи зіграє Мессі завтра, вирішимо після фінального тренування. Те саме стосується тер Штегена. Він вже тиждень тренується з командою, набирає форму.

Проти Динамо на початку 90-х був один з найкращих матчів дрімтім Барселони. Складний поєдинок з сильним суперником. Ми з Гвардіолою постійно згадуємо той матч. Для нас він найкращий у кар'єрі. Ми дуже багато створили, класно атакували. Хочемо завтра це повторити", – сказав на передматчевій прес-конференції Рональд Куман.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00. Втім, поєдинок Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву. У перших двох турах каталонці набрали максимальну кількість очок, а кияни програли Ювентусу та розписали нічию з Ференцварошем.

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