Гравці Динамо вирушили на екскурсію Барселоною, поки очікують на результати тестів на коронавірус, повідомляє журналіст Алекс Пінтанел у своєму твіттері.

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Зазначається, що представники Динамо не покидатимуть автобус впродовж усієї поїздки задля безпеки. Якщо усі тести на COVID-19 виявляться негативними, то передматчеві заходи киян відбудуться за планом – увечері буде проведена передматчева прес-конференція Мірчі Луческу та тренування киян на Камп Ноу.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00. Втім, поєдинок Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву. У перших двох турах каталонці набрали максимальну кількість очок, а кияни програли Ювентусу та розписали нічию з Ференцварошем.

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