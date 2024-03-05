"Игроки Баварии беспокойны и раздражены, они задаются вопросом, чего от них хочет тренер. Тель на правом фланге, Боэй на левом, оборона из трёх защитников в Леверкузене... Решения Тухеля не приносят того, на что он надеется. Команда задается вопросом: почему план тренера не работает, если Тухель вносит изменения?

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Если бы Бавария не выиграла у РБ Лейпциг, Тухеля, вероятно, уволили бы после ничьей в прошлую пятницу во Фрайбурге. Как тренер он несет ответственность за то, что происходит на поле. Но вместо того, чтобы задавать вопросы самому себе, он напал на игроков.

Да, Томас – это тренер-победитель. Но помимо профессиональных качеств должны быть и человеческие. Нужно общаться со своими игроками. Я не знаю, разговаривает ли Тухель с командой. Возможно, он разговаривает не с теми игроками.

В то же время не сомневаюсь в том, что Бавария пройдёт Лацио. Просто команда должна сыграть в правильном составе и в правильной расстановке", – цитирует Матеуса Sky Sport.

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