"Гравці Баварії неспокійні і роздратовані, вони задаються питанням, чого від них хоче тренер. Тель на правому фланзі, Боей на лівому, оборона з трьох захисників у Леверкузені... Рішення Тухеля не приносять того, на що він сподівається. Команда задається питанням: чому план тренера не працює, якщо Тухель вносить зміни?

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Якби Баварія не виграла у РБ Лейпциг, Тухеля, ймовірно, звільнили б після нічиєї минулої п'ятниці у Фрайбурзі. Як тренер він несе відповідальність за те, що відбувається на полі. Але замість того, щоб ставити запитання самому собі, він напав на гравців.

Так, Томас – це тренер-переможець. Але крім професійних якостей мають бути й людські. Потрібно спілкуватися зі своїми гравцями. Я не знаю, чи розмовляє Тухель із командою. Можливо, він розмовляє не з тими гравцями.

Водночас не сумніваюся в тому, що Баварія пройде Лаціо. Просто команда повинна зіграти в правильному складі і в правильній розстановці", – цитує Матеуса Sky Sport.

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