"На следующий день я был очень зол, с огромным разочарованием. Хотел лечь спать и просто скоротать время. У меня не было сил писать в Twitter. Я пошел спать, ночь прошла не очень хорошо, но часы ушли. Мое сообщение такое: вы должны быть с игроками.

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Я разговаривал с Пике после игры. Матч был неудачным, но Жерар подал пример, сыграл после травмы. Не буду раскрывать детали нашего разговора. Я просто сказал ему, что подавлен. У нас с ним очень хорошие отношения. Просто скажу, что мы не бросим игроков в такой ситуации.

Нужно восстановить ментальность победителя. Пусть они дерутся, продолжают драться. Еще есть Кубок, в чемпионате Атлетико будет переживать тяжелые времена. Я бы попросил их сохранить достоинство и восстановить ментальность победителя. Сейчас настало время, когда вам придется больше любить Барсу. Игроки сегодня одиноки, но должны сохранить достоинство в Лиге чемпионов. Мы поедем в Париж очень спокойно. Думаю, нужно создать атмосферу камбэка перед этим матчем. В истории этого клуба случались эпические моменты. Нужно ехать в Париж с таким настроением", – цитирует Лапорту Marca.

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