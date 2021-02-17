"Нужно поздравить ПСЖ с победой, но это еще не конец. В футболе и не такое бывает. У нас есть один матч, чтобы изменить ситуацию, и мы должны хотя бы попытаться это сделать.

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Результат первого матча далеко не лучший, это тяжелое и сокрушительное поражение. Но заранее проигрывать нельзя. Мы должны приехать в Париж, сыграть и попробовать выиграть. Вчера ПСЖ был на высоте – и на командном, и на индивидуальном уровне. Мбаппе – отличный футболист. Хороший молодой игрок, у которого впереди очень большое будущее", – цитирует Амора Mundo Deportivo.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится в Париже 10 марта.

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