"Сейчас Арсенал является лучшей командой английской Премьер-лиги. Об этом свидетельствует вся статистика. Они в абсолютной лучшей форме. Они также являются лучшей командой в Европе по розыгрышу стандартов. Мы немного отстаем.

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Арсенал играет на стабильно высоком уровне уже второй год подряд, с большой энергией. Под руководством Артеты произошла смена культуры. Сейчас это приносит свои плоды. Они доминируют в сильнейшей лиге мира. Мы знаем об их сильных сторонах, знаем, как можем им навредить. У нас больше опыта в Лиге чемпионов. В Лиге чемпионов все иначе, чем в Премьер-лиге. Мы хотим использовать это в свою пользу.

У Артеты был тяжелый старт, но команда поддерживала его, и они прошли через тяжелый период. Они на очень высоком тактическом уровне, очень стабильны в борьбе с мячом. Нужно отдать ему должное. Но мы также будем стараться быть сильными. Стиль игры в Лиге чемпионов отличается от Премьер-лиги. Но огромный респект Артете и клубу.

Сезон никогда не бывает потерянным. Нас справедливо критиковали после выступлений в Кубке и чемпионате. Мы принимаем это. Стабильность наших выступлений была не такой, как мы ожидали от себя. В Лиге чемпионов она была на высоком уровне. Мы достигли своей минимальной цели. Многие команды не дошли до четвертьфинала. Тогда нужно немного везения в игре, форма в день или, возможно, некоторые судейские решения, и везение, которое вам нужно, чтобы повернуть все на свою сторону. Теперь мы играем в другом соревновании. Мы хотим пройти в полуфинал. Для этого нам нужны два абсолютно лучших выступления.

Мы проанализировали вещи открыто, фактически и непосредственно. Мы подготовились тактически к матчу с Арсеналом, настроили команду на выполнение задачи. Есть более приятные моменты, через которые надо пройти. Сейчас нам нелегко, но это не мешает нам выкладываться на полную. Мы должны быть готовы страдать и помогать себе подняться на ступень или две выше. Если мы это сделаем, то будем конкурентоспособными. Мы играем против соперника в форме на стадионе с особой энергетикой. Речь идет о том, чтобы показать лучшую версию себя, тогда нам не нужно прятаться", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, Арсенал и Бавария сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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