Наставник Аталанты Джан-Пьеро Гасперини не держит зла на форварда МЮ Криштиану Роналду за дубль в очном матче Лиги чемпионов (2:2).

"После матча я поговорил с Роналду. Он невероятный игрок, хотя некоторые даже называют его проблемой. Что ж, это хорошая проблема.

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Он редко бьет мимо ворот. В половине случаев Роналду забивает, в другой половине вратарь совершает сейв. Я сказал ему: "Знаешь, что мы говорим в Италии? Иди к черту", – приводит слова Гасперини Goal.

Напомним, 36-летний португалец оформил дубль, забив в компенсированное время и лишив Аталанту двух очков.

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