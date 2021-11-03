Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не сдерживал эмоции после поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

"Мы верим до конца и сделаем все, чтобы добиться своей цели! Мы – "красные дьяволы", – написал Роналду в своем Instagram.

Спасательный шедевр Роналду и детская ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Напомним, Криштиану в очередной раз спас Манчестер Юнайтед – на этот раз дубль португальца разрешил манкунианцам расписать ничью с Аталантой (2:2).

К слову, "красные дьяволы" возглавляют группу F с 7 очками в активе, а берамаски третьи с 5 пунктами.

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