"Если говорить о моем сезоне в МЮ, то я недоволен, потому что знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже проходил это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас. Сейчас у нас не самый лучший момент. Надеюсь, ситуация изменится как можно быстрее.

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Но послушайте, вы хотите сказать, что лучший вратарь в прошлом сезоне Лиги чемпионов за шесть месяцев вдруг превратился в худшего в мире? Нет. Все временно. Я знаю, что все будет хорошо. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра", – заявил Онана в интервью Sky Sports.

Напомним, летом МЮ избавился от легендарного Давида Де Хеа, а на его место за 50 млн евро пригласил голкипера Интера. Онана за 24 матча напропускал 39 голов и лишь 7 раз сохранил ворота "сухими". В частности, грубые ошибки камерунца были среди ключевых причин вылета "дьяволов" из Лиги чемпионов.

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