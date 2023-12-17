"Якщо говорити про мій сезон у МЮ, то я незадоволений, бо знаю, що можу грати набагато краще. Я вже проходив це і знаю, що гратиму краще, ніж зараз. Зараз у нас не найкращий момент. Сподіваюся, ситуація зміниться якнайшвидше.

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Але послухайте, ви хочете сказати, що найкращий воротар минулого сезону Ліги чемпіонів за шість місяців раптом перетворився на найгіршого у світі? Ні. Все тимчасово. Я знаю, що все буде гаразд. Якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то післязавтра", – заявив Онана в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, влітку МЮ позбувся легендарного Давіда Де Хеа, а на його місце за 50 млн євро запросив голкіпера Інтера. Онана за 24 матчі напропускав 39 голів і лише 7 разів зберігав ворота "сухими". Зокрема, грубі помилки камерунця були серед ключових причин вильоту "дияволів" з Ліги чемпіонів.

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