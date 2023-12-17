"Каждый игрок индивидуален. Некоторых нужно обнять, а некоторым – пинок под зад. Это имеет большое значение в управлении командой.

МЮ вынужден экстренно искать нового капитана на матч против Ливерпуля – фанаты выбирают из трех фамилий

Матч против Ливерпуля? У меня всегда есть вера. Когда я выхожу на любую игру, я твердо верю, что выиграю. Я подготовлю команду, чтобы мы выиграли. Это основано на наших правилах и принципах игры, на нашем плане игры и твердой вере в качество моих игроков. Эта команда доказала в некоторых матчах, что может показывать качественный футбол под давлением", – цитирует Тен Хага Independent.

В нынешнем сезоне методы нидерландца работают откровенно плохо. МЮ уже вылетел из еврокубков и Кубка лиги, а в АПЛ идет на седьмой строчке. Сегодня в 18:30 "дьяволы" сыграют против Ливерпуля. Предыдущие два визита на Энфилд завершились избиениями 0:4 и 0:7.

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