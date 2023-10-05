"После первого тайма хотелось выключить телевизор и вообще не смотреть футбол. Однако хорошо, что этого не сделал. Ребята из донецкой команды проявили характер и полностью изменили рисунок игры. Они начали "высоко" прессинговать и сразу активнее идти в отбор. Особенно эффективно сыграла центральная ось Шахтера – Судаков/Степаненко/Крыськив. Как ни крути, а ребята на победу заслужили. Во втором тайме абсолютно весь футбольный фарт был на нашей стороне.

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Решение о том, увольнять ван Леувена или нет принимать лишь одному человеку – владельцу клуба Ринату Ахметову. Для меня было удивлением, когда из Шахтера уволили Игора Йовичевича. Рисунок игры команды во втором тайме антверпенского матча напомнил мне стиль игры, который был в период работы хорватского тренера.

Что могло изменить ситуацию к лучшему во время перерыва? Возможно, был мужской разговор в раздевалке. Наверное, главный тренер стал по-другому разговаривать с футболистами. Ведь проявлять какие-то эмоции, кричать или "пихать" в перерыве, когда игроки не имели никакой уверенности в первом тайме и команда не выглядела целостно, еще больше загонять ребят в психологическую яму не имело смысла. В таких случаях нужен только правильный анализ, что и сделал ван Леувен. Он, наверное, достучался до сознания подопечных, сказал, что впереди еще целых 45 минут.

Одной из важнейших составляющих футбола является психологический фактор. Важно, чтобы футболисты поверили, что они способны перевернуть все с ног на голову. Лично я был приятно поражен совсем другой картинкой игры ребят после перерыва. Во второй половине матча они были настоящей командой. Играли "один за всех", подстраховывая друг друга. И если в первом тайме донецкая команда была полностью разбалансированной, то во втором все выглядело совсем иначе. Тренер не обязан прибегать к тем или иным крайним мерам, ища виновных в пропущенных мячах. Нужно ребят объединить, подобрать нужные слова, чтобы они поверили в себя. Тогда они непременно покажут себя во всей красе. Собственно, что они в Антверпене и сделали", – сказал Федецкий в комментарии UA-Футбол.

Напомним, после 2-х туров Шахтер в турнирной таблице группы H занимает третью строчку, набрав 3 балла. Столько же у Порту, который идет вторым. Лидирует Барселона с 6 пунктами, Андерлехт пока без очков.

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