"Після першого тайму хотілося вимкнути телевізор і взагалі не дивитись футбол. Однак добре, що цього не зробив. Хлопці з донецької команди проявили характер і повністю змінили малюнок гри. Вони почали "високо" пресингувати і одразу активніше йти у відбір. Оособливо ефективно зіграла центральна вісь Шахтаря – Судаков/Степаненко/Криськів. Як не крути, а хлопці на перемогу заслужили. У другому таймі абсолютно весь футбольний фарт був на нашому боці.

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Рішення про те, звільняти ван Леувена чи ні приймати лише одній людині – власнику клубу Рінату Ахметову. Для мене було здивуванням, коли з Шахтаря звільнили Ігора Йовічевича. Малюнок гри команди у другому таймі антверпенського матчу нагадав мені стиль гри, який був у період роботи хорватського тренера.

Що могло змінити ситуацію на краще під час перерви? Можливо, була чоловіча розмова у роздягальні. Напевно, головний тренер став по-іншому розмовляти з футболістами. Адже виявляти якісь емоції, кричати чи "піхати" у перерві, коли гравці не мали жодної впевненості в першому таймі і команда не виглядала цілісно, ​​ще більше заганяти хлопців у психологічну яму не мало сенсу. У таких випадках потрібен лише правильний аналіз, що й зробив ван Леувен. Він, напевно, достукався до свідомості підопічних, сказав, що попереду ще цілих 45 хвилин.

Однією з найважливіших складових футболу є психологічний фактор. Важливо, щоб футболісти повірили, що вони здатні перевернути все з ніг на голову. Особисто я був приємно вражений зовсім іншою картинкою гри хлопців після перерви. У другій половині матчу вони були справжньою командою. Грали "один за всіх", підстраховуючи один одного. І якщо у першому таймі донецька команда була повністю розбалансованою, то у другому все виглядало зовсім інакше. Отже, можуть! Тренер не зобов'язаний вдаватися до тих чи інших крайніх заходів, шукаючи винних у пропущених м'ячах. Потрібно хлопців об'єднати, підібрати потрібні слова, щоб вони повірили у себе. Тоді вони неодмінно покажуть себе у всій красі. Власне, що вони в Антверпені і зробили", – сказав Федецький у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, після 2-х турів Шахтар у турнірній таблиці групи H посідає третю сходинку, набравши 3 бали. Стільки ж у Порту, який йде другим. Лідирує Барселона з 6 пунктами, Андерлехт поки без очок.

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