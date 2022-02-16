"Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.

Спортинг – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не вылетаем из турнира после сегодняшней встречи", – цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

Хотя ответный матч при таком счете больше напоминает формальность, Спортинг и Манчестер Сити сыграют еще раз 9 марта в Англии.

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