Спортинг – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча
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Спортинг Лиссабон уступил Манчестер Сити в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Рияд Марез 7’
Бернарду Силва 17’
Фил Фоден 32’
Бернарду Силва 44’
Рахим Стерлинг 58’
7’ Рияд Марез
17’ Бернарду Силва
32’ Фил Фоден
44’ Бернарду Силва
58’ Рахим Стерлинг
Подопечные Хосепа Гвардиолы фактически сняли вопрос о победителе пары. Лиссабонский Спортинг даже на своем поле не смог навязать борьбу фавориту. Ответный матч запланирован на 9 марта, но он уже превратился в формальность.
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Еще до перерыва отчетного матча все было понятно. Манчестер Сити забил четыре "сухих" мяча. Во втором тайме "горожане" отличились еще дважды, но один из этих голов отменил VAR.
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