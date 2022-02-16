Подопечные Хосепа Гвардиолы фактически сняли вопрос о победителе пары. Лиссабонский Спортинг даже на своем поле не смог навязать борьбу фавориту. Ответный матч запланирован на 9 марта, но он уже превратился в формальность.

Ман Сити разбомбил Спортинг на выезде – исторический погром в первом матче 1/8 ЛЧ с выходом Зинченко

Еще до перерыва отчетного матча все было понятно. Манчестер Сити забил четыре "сухих" мяча. Во втором тайме "горожане" отличились еще дважды, но один из этих голов отменил VAR.