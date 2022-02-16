"Мені хотілося обійняти своїх гравців, бо вони віддали усі сили. Повинен сказати, що я дуже пишаюся хлопцями та вболівальниками, бо важко пояснити те, що сталося сьогодні. Але ми маємо розуміти, проти кого ми грали.

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Нам потрібен час, ми зробили великий крок уперед у порівнянні з минулим роком. Нам належить зіграти ще один матч, ми не вилітаємо з турніру після сьогоднішньої зустрічі", – цитує Аморіма прес-служба УЄФА.

Хоча матч-відповідь за такого рахунку більше нагадує формальність, Спортінг та Манчестер Сіті зіграють ще раз 9 березня в Англії.

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