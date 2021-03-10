Холанд установил сразу три результативных рекорда в Лиге чемпионов
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд продолжает вписывать свое имя в историю Лиги чемпионов.
Норвежец забил свои 19-й и 20-й голы в Лиге чемпионов во встрече с Севильей, благодаря чему опередил Мбаппе в списке лучших бомбардиров до 21 года, информирует официальный твиттер УЕФА.
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Более того – для достижения этой отметки Холанду понадобилось лишь 14 матчей, что также является рекордом. Эрлинг по этому показателю опередил Харри Кейна, который отличился 20 раз в 24 встречах, сообщает Opta. Также, нападающий Боруссии Д стал самым молодым игроком в истории, который забил в 6 поединках Лиги чемпионов подряд.
Дубль Холанда в ворота Севильи помог Боруссии Д триумфовать в двухматчевом противостоянии – 4:5 по сумме двух встреч. В целом, Эрлинг забил уже 31-й гол в 29 матчах текущего сезона.
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