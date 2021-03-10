Норвежець забив свої 19-й та 20-й голи у Лізі чемпіонів у зустрічі з Севільєю, завдяки чому випередив Мбаппе у списку найкращих бомбардирів до 21 року, інформує офіційний твіттер УЄФА.

Борусія Д – Севілья – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Більше того – для досягнення цієї позначки Холанду знадобилось лише 14 матчів, що також є рекордом. Ерлінг за цим показником випередив Харрі Кейна, який відзначився 20 разів у 24 зустрічах, повідомляє Opta. Також, нападник Борусії Д став наймолодшим гравцем в історії, який забив у 6 поєдинках Ліги чемпіонів поспіль.

Дубль Холанда у ворота Севільї допоміг Борусії Д тріумфувати у двоматчевому протистоянні – 4:5 за сумою двох зустрічей. Загалом, Ерлінг забив уже 31-й гол у 29 матчах поточного сезону.

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20 - Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021