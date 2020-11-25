Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд в который раз подтвердил свой статус грозы Лиги чемпионов.

Норвежец оформил дубль в ворота Брюгге (3:0) и довел общее количество своих голов в Лиге чемпионов до 16-ти.

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Также Холанд установил новый рекорд "скорострельности" в рамках главного клубного турнира Европы. Нападающему Боруссии Д хватило всего 12 матчей, чтобы отличиться первыми 15 голами, сообщает MisterChip. Позади остались такие "монстры", как ван Нистелрой (19 матчей), Кейн (20), Шевченко (22), Левандовски (25), Месси (29) и Роналду (51).

Добавим, что именно Холанд с 6 голами возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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