Норвежець оформив дубль у ворота Брюгге (3:0) і довів загальну кількість своїх голів у Лізі чемпіонів до 16-ти.

Холанд присоромив наставника Борусії Д кількістю голів у одному матчі – курйозне відео

Також Холанд встановив новий рекорд "швидкострільності" в рамках головного клубного турніру Європи. Нападнику Борусії Д вистачило всього 12 матчів, щоб відзначитися першими 15 голами, повідомляє MisterChip. Позаду залишилися такі "монстри", як ван Ністелрой (19 матчів), Кейн (20), Шевченко (22), Лєвандовскі (25), Мессі (29) та Роналду (51).

Додамо, що саме Холанд з 6 голами очолює перегони бомбардирів поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів: Ференцварош Реброва не встояв в Турині, легкі перемоги Борусії Д і Манчестер Юнайтед, крах Зеніта в Римі