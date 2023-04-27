Норвежец присоединился к команде Пепа Гвардиолы летом. Он отлично адаптировался к новому чемпионату и продолжает демонстрировать свой потенциал. Под руководством испанского наставника Холланд прогрессирует и покоряет новые вершины.

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Гол в ворота Арсенала в 33 туре АПЛ стал для нападающего 33 в чемпионате за Манчестер Сити. Таким образом он превзошел достижение Мохамеда Салаха, забившего за 38 матчей 32 мяча в сезоне 2017/18, выступая за Ливерпуль. "Горожане" должны еще сыграть семь встреч в текущей кампании, поэтому Холанд может улучшить свой результат.

Отметим, что рекорд по количеству голов в течение одного сезона АПЛ с 22 командами принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру. Оба забили по 34 мяча.

Напомним, что Эрлинг Холанд провел за Манчестер Сити 43 игры во всех турнирах. В его активе 49 забитых голов и восемь результативных передач. Норвежец также является лучшим бомбардиром текущего сезона Лиги чемпионов (12+1), опережая того же Салаха (8+2).

33 - Erling Haaland has scored 33 goals in the Premier League this season, a new record in a 38-game campaign:



33 - Erling Haaland (2022-23)

32 - Mohamed Salah (2017-18)

31 - Luis Suárez (2013-14)

31 - Cristiano Ronaldo (2007-08)

31 - Alan Shearer (1995-96)



Predator. pic.twitter.com/DeUqs2OFiU — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2023

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