Холанд превзошел рекорд Салаха в АПЛ, который держался пять лет – в шаге от исторического достижения
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд проводит невероятный сезон в английской Премьер-лиге.
Норвежец присоединился к команде Пепа Гвардиолы летом. Он отлично адаптировался к новому чемпионату и продолжает демонстрировать свой потенциал. Под руководством испанского наставника Холланд прогрессирует и покоряет новые вершины.
Гвардиола – о борьбе за золото АПЛ: "Манчестер Сити все еще позади Арсенала"
Гол в ворота Арсенала в 33 туре АПЛ стал для нападающего 33 в чемпионате за Манчестер Сити. Таким образом он превзошел достижение Мохамеда Салаха, забившего за 38 матчей 32 мяча в сезоне 2017/18, выступая за Ливерпуль. "Горожане" должны еще сыграть семь встреч в текущей кампании, поэтому Холанд может улучшить свой результат.
Отметим, что рекорд по количеству голов в течение одного сезона АПЛ с 22 командами принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру. Оба забили по 34 мяча.
Напомним, что Эрлинг Холанд провел за Манчестер Сити 43 игры во всех турнирах. В его активе 49 забитых голов и восемь результативных передач. Норвежец также является лучшим бомбардиром текущего сезона Лиги чемпионов (12+1), опережая того же Салаха (8+2).
Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче года в АПЛ – судьба чемпионства теперь в руках "горожан", Зинченко не поразил