Холанд перевершив рекорд Салаха в АПЛ, який тримався п'ять років – за крок до історичного досягнення
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд проводить неймовірний сезон в англійській Прем'єр-лізі.
Норвежець приєднався до команди Пепа Гвардіоли влітку. Він прекрасно адаптувався до нового чемпіонату і продовжує демонструвати свій потенціал. Під керівництвом іспанського наставника Холанд прогресує та підкоряє нові вершини.
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Гол у ворота Арсенала у 33 турі АПЛ став для нападника 33 в чемпіонаті за Манчестер Сіті. Таким чином він перевершив досягнення Мохамеда Салаха, який забив за 38 матчів 32 м'ячі в сезоні 2017/18, виступаючи за Ліверпуль. "Містяни" мають ще зіграти сім зустрічей у поточній кампанії, тому Холанд може покращити свій результат.
Зазначимо, що рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 22 командами належить Енді Коулу та Алану Ширеру. Обидва забили по 34 м'ячі.
Нагадаємо, що Ерлінг Холанд провів за Манчестер Сіті 43 гри у всіх турнірах. В його активі 49 забитих голів та вісім результативних передач. Норвежець також є найкращим бомбардиром поточного сезону Ліги чемпіонів (12+1), випереджаючи того ж Салаха (8+2).
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