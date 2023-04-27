Норвежець приєднався до команди Пепа Гвардіоли влітку. Він прекрасно адаптувався до нового чемпіонату і продовжує демонструвати свій потенціал. Під керівництвом іспанського наставника Холанд прогресує та підкоряє нові вершини.

Гвардіола – про боротьбу за золото АПЛ: "Манчестер Сіті все ще позаду Арсенала"

Гол у ворота Арсенала у 33 турі АПЛ став для нападника 33 в чемпіонаті за Манчестер Сіті. Таким чином він перевершив досягнення Мохамеда Салаха, який забив за 38 матчів 32 м'ячі в сезоні 2017/18, виступаючи за Ліверпуль. "Містяни" мають ще зіграти сім зустрічей у поточній кампанії, тому Холанд може покращити свій результат.

Зазначимо, що рекорд за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ з 22 командами належить Енді Коулу та Алану Ширеру. Обидва забили по 34 м'ячі.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд провів за Манчестер Сіті 43 гри у всіх турнірах. В його активі 49 забитих голів та вісім результативних передач. Норвежець також є найкращим бомбардиром поточного сезону Ліги чемпіонів (12+1), випереджаючи того ж Салаха (8+2).

33 - Erling Haaland has scored 33 goals in the Premier League this season, a new record in a 38-game campaign:



33 - Erling Haaland (2022-23)

32 - Mohamed Salah (2017-18)

31 - Luis Suárez (2013-14)

31 - Cristiano Ronaldo (2007-08)

31 - Alan Shearer (1995-96)



Predator. pic.twitter.com/DeUqs2OFiU — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2023

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив