"У нас всегда была невероятная атака, а связь между Холандом и де Брюйне просто невероятная. В этом матче мы старались максимально использовать это.

"У всех шок": Артета оценил шансы Зинченко и Ко на чемпионство после поражения от Манчестер Сити

Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы все еще позади Арсенала. Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда это в наших руках, мы должны использовать это.

Опыт игроков, которые знают, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим. Игроки знают, что цель близка, и нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Нет другого выбора. Футболисты показали, что выходят на каждый матч, стараясь победить", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, после 33-х туров Арсенал с 75-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. У Манчестер Сити 73 балла и две игры в запасе. Кроме того, "горожане" продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче года в АПЛ – судьба чемпионства теперь в руках "горожан", Зинченко не впечатлил