Норвежский форвард отличился голом в ворота РБ Лейпциг в пятом туре Лиги чемпионов и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.

Камбек Гвардиолы после 0:2 в видеообзоре матча Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2

Эрлинг Холанд быстрее всех оформил 40 голов в ЛЧ. Для этого ему понадобилось 35 матчей. К тому же форвард Манчестер Сити побил рекорд Килиана Мбаппе из ПСЖ, став самым молодым игроком, забившим 40 мячей в самом престижном турнирном (23 года и 130 дней).

Напомним, Холанд в текущем сезоне во всех соревнованиях провел 20 матчей. В активе норвежца 19 голов и четыре результативные передачи.

Манчестер Сити оформил невероятный камбэк из РБ Лейпциг, отыгравшись с 0:2, Янг Бойз покинул Црвену Звезду на дне.